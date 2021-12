Il cast di Sanremo 2022? Verrà svelato a breve, intanto su Chi appaiono alcuni dei possibili nomi dei Big in gara a febbraio, in attesa delle conferme dovute che arriveranno esclusivamente dai canali Rai.

Il settimanale Chi stila un elenco di possibili partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. I Big attesi al Teatro Ariston a febbraio saranno in tutto 24, di cui i 2 vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale si disputerà in diretta su Rai1 il 15 dicembre dal Casinò di Sanremo.

Sono in corso trattative per quanto riguarda ospiti e co-conduttori/co-conduttrici, nonostante qualche nome sia già emerso in rete, a partire da quello di Alessia Marcuzzi che con Amadeus potrebbe trovare il compagno d’avventure di vecchia data e ripercorrere la conduzione degli esordi di entrambi.

Nessuna conferma, né smentita, è al momento pervenuta da nessuno dei due fronti e ciò lascia ben sperare. Del resto la Marcuzzi non ha rinnovato il suo accordo con Mediaset per Le Iene, il che aveva già lasciato intuire un cambio di casa verso la Rai.

Il settimanale Chi svela alcuni dei nomi che potrebbero prendere parte alla kermesse canora il prossimo anno. Diversi erano già emersi in rete, stando alle ipotesi del web. Altri sono completamente inattesi. a questi, sembra poi possano aggiungersi un paio di nomi già sul palco del Teatro Ariston lo scorso anno.

Il settimanale Chi parla di Emma ed Elisa ma anche dei Boomdabash e di artisti che hanno unito le forze. Potrebbero esserci Alfa e Tecla, in gara insieme, così come Donatella Rettore con Ditonellapiaga e gli Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Il nome di Gianni Morandi era già emerso. Al Festival (forse) anche la giovane Ariete e il giovanissimo Aka7even, ex Amici di Maria De Filippi. Poi Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Il Tre, Giusy Ferreri e altri.