Gianni Morandi a Sanremo 2022? Da TVBlog ad Adnkronos, quella che era una voce si impreziosisce di dettagli importanti. mancano ancora le dovute conferme ma sembra proprio che nel 2022 al Festival della Canzone Italiana potremmo rivedere, o forse no, l’amatissimo Gianni Morandi, in gara con un pezzo firmato dall’amico Jovanotti.

La collaborazione non sarebbe di certo la prima tra i due che già qualche mese fa hanno rilasciato il singolo L’Allegria: alla voce Gianni Morandi e al testo Jovanotti. La stessa formula potrebbe confermarsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Ma il nome di Morandi non è l’unico ad emergenze con prepotenza in rete, tra i papabili del prossimo Festival musicale di febbraio la cui direzione artista è ancora nelle mani di Amadeus.

Massimo Ranieri è l’indiscrezione di Dagospia ma si parla poi della Rettore con La Rappresentante di Lista e di una sfilza di altri nomi come Rkomi, Aka 7even, Marlene Kuntz, Ministri, Le Vibrazioni oltre a qualche nome già in gara lo scorso anno. E il super big Vasco Rossi.

Tra le più giovani spicca il nome di Ariete ma per parlare di cast della sezione Campioni è ancora presto e non si saprà nulla prima di qualche settimana.

L’ipotesi Elisa al Festival di Sanremo 2022 è effettivamente contemplata visto l’annuncio di un disco in programma per iil prossimo anno il cui primo singolo, Seta, è stato lanciato ieri. Forse la trattativa è in corso, o forse no. Tutto tace sul fronte dello staff della cantante e neanche la direzione artistica del Festival proferisce parola sui cantanti effettivamente invitati per calcare il palco del Teatro Ariston.

Intatto, sul fronte della co-conduzione, emerge il nome di Alessia Marcuzzi, amica di vecchia data di Amadeus. I due, insieme, hanno condotto agli esordi il Festivalbar e potrebbe tornare il prossimo anno sul palco dell’evento musicale italiano per eccellenza.