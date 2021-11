Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022 potrebbe co-condurre ben 3 delle 5 serate del Festival. Lo svela il settimanale Chi in anteprima sul numero in edicola questa settimana.

Secondo le indiscrezioni riportate sulla rivista, il direttore artistico si sarebbe già mosso per chiamare al suo fianco una collega di vecchia data, che potrebbe con lui condividere la conduzione della prossima edizione della kermesse dedicata alla musica italiana.

Stando a quanto si vocifera in queste ore, Amadeus vorrebbe infatti Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022. La conduttrice potrebbe approdare in Rai, dopo aver lasciato Mediaset, per tre serate del Festival di Sanremo.

Per Amadeus e la Marcuzzi non sarebbe la prima volta insieme su un palco. I due hanno condotto insieme il Festivalbar diversi anni fa, un altro spettacolo interamente dedicato alla musica. Il Festival di Sanremo 2022 potrebbe quindi essere l’occasione per ritrovarsi insieme alla guida di un grande evento musicale che fermerà l’Italia il prossimo febbraio.

Ma quali sono le reali possibilità di vedere Alessia Marcuzzi all’Ariston l’anno prossimo? In realtà molte. La conduttrice infatti quest’anno ha lasciato il programma TV Mediaset Le Iene, che conduceva con Nicola Savino. Immediate le voci sulla possibilità di un suo trasferimento in Rai, che adesso sembrano trovare più di una conferma.

Era stato sempre Chi, infatti, a sostenere che dietro questa scelta per la showgirl sii nascondessero una serie di possibilità alle quali non avrebbe mai potuto rinunciare. Ruoli importanti, altrove, che rendevano impossibile la sua permanenza alla guida de Le Iene e a Mediaset.

Tutto sembra far rima con il Festival di Sanremo 2022 e le possibilità di vederla al fianco di Amadeus il prossimo anno sono adesso molto concrete. Nessuno dei due però ne ha ancora fatto parola. Per capire se l’indiscrezione di Chi verrà confermata bisognerà attendere ancora qualche settimana.

