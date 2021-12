Dopo un po’ di tempo, ecco che ritorna finalmente disponibile su Amazon l’iPhone 13 da 256GB di memoria interna e nella colorazione mezzanotte. Fino infatti a qualche giorno fa non era possibile acquistare tale smartphone targato Apple sul famoso sito di e-commerce, ora invece si può attraverso anche un piccolo sconto sul prezzo consigliato in precedenza. Se quindi avete intenzione di acquistare l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, ecco che su Amazon c’è un piccolo sconto che potrà maggiormente invogliarvi.

Indicazioni sull’iPhone 13 da 256 GB con Amazon

Spunti utili, dunque, dopo aver anticipato la scorsa settimana la disponibilità del prodotto. Tra l’altro è anche possibile acquistare questo iPhone 13 da 256GB di memoria interna a rate, il che potrà agevolare le vostre finanze. Ritroviamo quindi disponibilità immediata per questo top di gamma di casa Apple al prezzo di 999 euro, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo precedente che era di 1059 euro.

Si risparmiano circa 60 euro e se non si preferisce la colorazione mezzanotte, è disponibile al medesimo costo anche quella azzurra e bianca. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e bisogna attendere giusto qualche giorno per averlo tra le mani. Vediamo a questo punto le specifiche tecniche di rilievo di questo iPhone 13. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con una novità interessante per il comparto fotografico.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Si può infatti usufruire della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Spazio poi ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore A15 Bionic con il 5G super veloce e la possibilità di puntare sulle novità di iOS 15. A voi resta la decisione finale se acquistare o meno tale device.