Ci vuole ancora un po’ di tempo per vedersi recapitare a casa il nuovo iPhone 13, anche se la situazione pare adesso meno tragica di quanto apparisse qualche settimana fa. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, le date che si stimano per la consegna degli ultimi melafonini iniziano a prendere una piega migliore (si sarebbero, anche se di poco, accorciati per la seconda settimana consecutiva, un dato che potrebbe indicare un aumento, seppur non troppo significativo, della produzione).

Le festività natalizie, ormai non più così lontane, potrebbero aver fornito la giusta spinta alla produzione. I tempi di consegna degli iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono calati a 5 e 23 giorni (rispettivamente per la prima e per la seconda coppia). La settimana precedente i giorni richiesti per la consegna ammontavano a 8, 10, 26 e 26. Negli USA, iPhone 13 mini e iPhone 13 vengono consegnati in 7 e 8 giorni, rispetto ai precedenti 10 e 11 giorni. iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno una consegna stimata di 21 giorni, contro i 28 della settimana scorsa. Per quanto riguarda la Cina, la versione in miniatura e quella standard hanno un’attesa di 7 giorni, e di 31 per i modelli più avanzati, che sono anche quelli più ricercati.

In Italia, invece, occorrono dai 15 ai 23 giorni per gli iPhone 13 Pro e Pro Max, ed appena un paio di giorni per gli iPhone 13 mini e iPhone 13. Uno scenario decisamente migliore rispetto a quello da poco passato, e che ci lascia ben sperare per i rifornimenti relativi alle prossime festività natalizie (nel caso in cui stavate pensando di acquistarne un’unità sappiate che adesso avete buone possibilità di riuscirci visto il sensibile aumento della produzione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com