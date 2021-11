Col teaser de La Fantastica Signora Maisel 4, Amazon Prime Video ha finalmente ufficializzato la data d’uscita della nuova stagione, che sarà presentata in anteprima il 18 febbraio con i primi due episodi.

La distribuzione de La Fantastica Signora Maisel 4 sarà poi settimanale, con due episodi in uscita ogni venerdì nel catalogo di Prime per quattro settimane.

La Fantastica Signora Maisel 4 è il racconto del talento di Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), una casalinga ebrea di New York che scopre e coltiva il suo talento da cabarettista dopo essere stata lasciata dal marito per la sua segretaria. Nella stagione 4 la trama è arrivata al 1960 e il cambiamento che si respira nella società si riflette nella ricerca di una totale libertà creativa da parte di Midge, anche se il suo lavoro la allontana dai suoi cari. Nel cast anche Tony Shalhoub, Alex Bornstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby. Le guest star di questa stagione includono Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Il teaser de La Fantastica Signora Maisel 4 mostra le prime immagini della nuova stagione. “Sai cosa c’è di bello in me? È quando sono me stessa“, dice Midge alla sua manager Susie (Bornstein) annunciando una svolta nella sua carriera: “Niente più spettacoli di apertura. Farò solo spettacoli in cui posso dire quello che voglio“.

La Fantastica Signora Maisel 4, nuovo capitolo dello show scritto, diretto e prodotto dai creatori di Gilmore Girls Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, vedrà anche alcuni volti storici di Una Mamma Per Amica unirsi al cast: per questa stagione sono state confermate le presenze di Kelly Bishop e Milo Ventimiglia.

Ecco la sinossi de La Fantastica Signora Maisel 4 diffusa da Amazon Prime Video insieme al teaser.