La Fantastica Signora Maisel 5 potrà contare ancora sulla straordinaria presenza di Kelly Bishop: l’attrice di Una Mamma per Amica si è unita al cast in un piccolo ruolo nella quarta stagione e tornerà anche in quella conclusiva. Bishop sarà di nuovo una guest star nei panni di Benedetta, la mediatrice d’amore rivale di Rose, nella quinta e ultima stagione della dramedy di grande successo dei coniugi Palladino per Prime Video.

La Fantastica Signora Maisel 5 è attualmente in produzione a New York: la stagione conclusiva promuoverà a volti abituali della serie altre guest star ricorrenti della stagione 4, come Alfie Fuller (alias la nuova assistente di Susie Dinah Rutledge) e Jason Ralph (nei panni di Mike Carr). Inoltre è stato annunciato il ritorno di Reid Scott (Veep) nei panni del conduttore di talk show Gordon Ford.

Il cast de La Fantastica Signora Maisel 5 sarà anche arricchito da tanti nuovi arrivi: Peter Friedman (Succession), Chloë Kerwin (Asleep in My Palm), Austin Basis (Supernatural), Josh Grisetti (Nurse Jackie), Michael Cyril Creighton (Only Murders in the Building), Eddie Kaye Thomas (Scorpion ) e Lucas Kavner (The Jim Jefferies Show) saranno in scena nella quinta stagione con ruoli inediti di cui non si hanno ancora dettagli.

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino hanno voluto anche ne La Fantastica Signora Maisel 5 la presenza di Bishop, che con loro ha già lavorato in Una Mamma per Amica e Bunheads. Nella stagione 4 avevano riservato un cameo anche ad un altro volto storico di Gilmore Girls, Milo Ventimiglia, e si è vociferato di una possibile apparizione di Lauren Graham, la protagonista di Una Mamma per Amica nei panni di Lorelai Gilmore.

La Fantastica Signora Maisel 5 non ha ancora una data d’uscita, ma visto che le riprese sono proseguite in continuità con la produzione della stagione precedente, potrebbe arrivare su Prime Video tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

