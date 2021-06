Dopo Milo Ventimiglia arriva un’altra star di Gilmore Girls ne La Fantastica Signora Maisel: si tratta di Kelly Bishop, la matriarca Emily Gilmore di Una Mamma Per Amica. Anche lei si unirà all’imminente quarta stagione della period dramedy di Amazon Studios, attualmente in produzione.

Si tratta di una nuova reunion di Gilmore Girls per La Fantastica Signora Maisel: anche Milo Ventimiglia, Jess Mariano in Una Mamma Per Amica, sta attualmente girando alcuni episodi della serie dei coniugi Palladino, creatori e showrunner di entrambi i format. Questa è inoltre la terza collaborazione di Kelly Bishop con Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino: oltre a Gilmore Girls, l’attrice di Dirty Dancing ha lavorato con loro anche nella sfortunata serie di ABC Bunheads.

L’attrice di Gilmore Girls è solo l’ultima in ordine di tempo ad unirsi a La Fantastica Signora Maisel: prima di lei, altri volti provenienti da Una Mamma Per Amica hanno collaborato coi Palladino nella serie Amazon, come Alex Borstein, Liza Weil, Emily Bergl e il compianto Brian Tarantina. E la prossima potrebbe essere la protagonista di Gilmore Girls, Lauren Graham. I dettagli sul personaggio della Bishop sono ancora ignoti, ma un video del suo arrivo sul set de La Fantastica Signora Maisel 4 fornisce un primo sguardo quantomeno al suo look.

I creatori di Gilmore Girls sono impegnati nella produzione della quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel, ritardata di quasi un anno a causa della pandemia da Covid. Le riprese sono iniziate, con diversi rallentamenti, nel gennaio di quest’anno. La necessaria applicazione dei protocolli e delle restrizioni anti-contagio ha richiesto delle modifiche all’impianto narrativo della storia, con meno contatti tra gli attori e più effetti visivi per sopperire all’impossibilità di girare scene con molte comparse o molti attori a stretto contatto tra loro. La serie è attesa nel 2022 nel catalogo di Amazon Prime.