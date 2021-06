Tutto lasciava pensare che fosse Lauren Graham la prossima guest star di peso de La Fantastica Signora Maisel, invece Milo Ventimiglia l’ha anticipata: dei due attori di Gilmore Girls – l’una protagonista, l’altro volto regolare delle prime stagioni – è stato quest’ultimo il primo ad unirsi al cast della nuova serie dei coniugi Palladino, ritrovando i creatori e produttori esecutivi di Una Mamma Per Amica.

Una reunion di Gilmore Girls c’è, quindi, ma non è quella attesa: a sorpresa sarà Milo Ventimiglia ad entrare nel cast della period dramedy di Amazon Studios, nella quarta stagione attesa nel 2022. La sua sarà una partecipazione da guest star, anticipata a TvLine da un portavoce di Amazon che però non ha aggiunto dettagli sul personaggio che l’attore di This Is Us andrà ad interpretare. Milo Ventimiglia è il secondo membro del cast della serie NBC ad unirsi a La Fantastica Signora Maisel, dopo Sterling K. Brown, apparso nella terza stagione.

I creatori della serie Sherman-Palladino non avevano mai parlato pubblicamente di un ruolo per Milo Ventimiglia nella serie Amazon. Lo avevano fatto invece per Lauren Graham, l’eccentrica Lorelai di Gilmore Girls, prefigurando una reunion nel 2018 durante un’intervista a Variety. Ma avevano anche aggiunto di doverci pensare bene perché “deve essere la parte giusta. Non può essere solo un cameo. Deve avere un po’ di sostanza. E deve anche essere un momento in cui può tagliarsi i capelli in un look anni ’50“. Insomma un ruolo a tutto tondo, quello immaginato da Amy Sherman-Palladino per la Graham: la showrunner aveva anche aggiunto che questa reunion con l’attrice “avverrà sicuramente“, senza però specificare quando.

Intanto sarà Milo Ventimiglia ad anticipare l’ipotetico ricongiungimento di tra l’universo de La Fantastica Signora Maisel e quello di Gilmore Girls: l’attore era tornato nei panni di Jesse Mariano per una sola scena nel revival di Netflix del 2016 e ha confessato di non sapere di chi sia il figlio di Rory, enigma con cui si è chiuso il quarto ed ultimo episodio speciale dedicato alla serie. Di una potenziale prosecuzione del franchise Gilmore Girls, negli ultimi tempi, si continua a parlare ciclicamente. E non è da escludere che in futuro i Palladino, la Graham, Ventimiglia e gli altri attori della serie si ritrovino di nuovo sul set dell’immaginaria Stars Hollow.