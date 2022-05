Milo Ventimiglia tornerà in scena ne La Fantastica Signora Maisel 5, dopo un’apparizione molto attesa ma anche deludente nella stagione 4. L’attore di Gilmore Girls e This is Us si era unito alla serie per un cameo che però è risultato talmente smilzo da risultare inconsistente: addirittura non è stato rivelato nemmeno il nome del personaggio, ribattezzato il “bell’uomo” (Handsome Man), con cui la protagonista vive una breve passione finita male. Per rimediare ad una partnership che ha deluso le aspettative, ci sarà una più corposa partecipazione dell’attore alla stagione finale.

Milo Ventimiglia torna ne La Fantastica Signora Maisel 5 per un arco temporale più lungo, come hanno anticipato i produttori esecutivi Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino (che con l’attore avevano già lavorato in Una Mamma per Amica) in esclusiva a TVLine. A quanto pare il personaggio avrà più spazio per farsi conoscere dal pubblico e dalla protagonista Midge: “Vedremo una parte 2 piacevole e più ampia di ‘Milo e Rachel’. E sì, scopriremo il suo nome“.

Milo Ventimiglia sarà quindi più presente ne La Fantastica Signora Maisel 5 rispetto alla sua prima apparizione nel settimo episodio della quarta stagione, quando Midge incontra il suo personaggio mentre cammina a Central Park e il loro flirt viene interrotto dall’irruzione in camera da letto della moglie dell’affascinante sconosciuto.

La notizia del ritorno di Milo Ventimiglia nella serie, per la stagione finale che uscirà entro l’anno, arriva tre settimane dopo l’annuncio che anche Kelly Bishop, altra veterana di Una Mamma per Amica, tornerà nuovamente in scena dopo il debutto nella stagione 4. La produzione dell’ultimo capitolo de La Fantastica Signora Maisel è attualmente in corso a New York. Le prime quattro stagioni sono disponibili in Italia nel catalogo di Prime Video.

