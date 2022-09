Quando esce Ginny & Georgia 2 su Netflix? È la domanda più insistente che Debra J Fisher si è sentita rivolgere negli ultimi mesi, finché ha deciso di rispondere con un aggiornamento sullo stato dell’arte via TikTok. Piattaforma scelta non a caso, visto che la dramedy di Netflix incentrata su un turbolento rapporto madre-figlia, che ha debuttato all’inizio del 2021, ha fatto presa soprattutto sui teenagers, ma anche su generazioni successive per lo stile che richiama serie classiche come Gilmore Girls.

La data d’uscita di Ginny & Georgia 2 non è stata ancora fissata, ma quantomeno le riprese dei nuovi episodi sono terminate: inizia ora la fase di post-produzione, che impiegherà diverse settimane per portare a termine il lavoro su tutti i 10 episodi. Fisher ha fatto sapere che la seconda stagione non uscirà certamente prima di fine anno.

Questo l’aggiornamento su Ginny & Georgia 2 direttamente dalle parole della showrunner in un video su TikTok.

La primissima domanda che mi viene posta in quanto showrunner di Ginny & Georgia è: dov’è la seconda stagione? Ecco cosa so e cosa posso dirvi: abbiamo appena finito di girare. Questo cosa significa? Che Netflix impiegherà 14 settimane per doppiare Ginny e Georgia in tutte le lingue non anglofone. In assenza di dichiarazioni ufficiali da parte di Netflix, vuol dire che se ne parla alla fine dell’anno.

Dunque Ginny & Georgia 2 uscirà non prima di fine 2022, se non più tardi: Netflix potrebbe decidere di pubblicare i nuovi episodi nel suo catalogo nello stesso periodo in cui la serie ha debuttato, con successo, nel 2021, ovvero a metà febbraio. Secondo le stime dell’azienda, la prima stagione è stata vista in “più di 52 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni” sulla piattaforma, di conseguenza è stata rinnovata da Netflix per una seconda parte.

