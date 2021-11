Esce oggi Seta di Elisa, il nuovo singolo della raffinata cantautrice che sarà in radio da venerdì 26 novembre. Intanto da oggi è disponibile negli store digitali ed è disponibili anche il relativo video ufficiale che la stessa artista ha presentato negli scorgi giorni con un post sui social nel condividere alcune immagini dal set.

Elisa torna sulla scena discografica con quello che è il primo singolo estratto dal suo nuovo album in uscita nel 2022. Il ritorno in radio per Elisa arriva a 3 anni di distanza da Diari Aperti, il precedente progetto discografico certificato Doppio Platino.

Elisa sta per tornare con un lavoro imponente che racchiude le sue diverse anime in un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese, di cui Elisa si è occupata anche dell’intera produzione.

Seta è l’apripista di questo impegnativo progetto e si presenta al pubblico su un tappeto sonoro di elettronica e synth con la produzione firmata da DRD. La musica è composta dalla stessa Elisa e Dario Faini mentre il testo del brano è stato scritto dall’artista insieme a Davide Petrella.

Già disponibile per accompagnare il singolo il videoclip ufficiale. La sceneggiatura della clip è stata scritta da Elisa e il video è diretto da Attilio Cusani; alla direzione artistica la straordinaria partecipazione di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino.

Testo di Seta di Elisa

Dove andiamo questa sera

non lo hai letto il fondo del caffè

dentro il buio c’è la seta

e nei sogni quello che non c’è

ho lo stesso profumo che ho messo quella volta

quando ancora la notte era lunga, era più lenta

quanti giri facciamo prima di una coerenza

io sospesa, qui in bilico il cuore di chi aspetta

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

vedo frantumarsi ogni momento

non ti so spiegare quello che sento

quello che sento

Quante parole mastico

alzo la radio al massimo

scalzi ballare è un classico

e cantare male

anche l’argento si ossida

come perla in un’ostrica

ma un bacio è corrente elettrica

un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

Dove andiamo questa sera

ti ho cercato ma non so perché

forse è vero faccio confusione

non hai colpe

ogni piccola mia insicurezza si fa grande

le parole d’amore leggere come le bolle

e intrecciarsi le mani per dirsele più forte

più forte

Quando entro nel tuo mondo crolla il pavimento

vedo frantumarsi ogni momento

non ti so spiegare quello che sento

quello che sento

Quante parole mastico

alzo la radio al massimo

scalzi ballare è un classico

e cantare male

anche l’argento si ossida

come perla in un’ostrica

ma un bacio è corrente elettrica

un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta

seta

è un filo di rame che diventa seta