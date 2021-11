Cala un bel po’ il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, un’occasione davvero imperdibile per chi ha intenzione di avere tra le mani questo fitness tracker. In concomitanza con il Black Friday, ecco che finalmente il costo di questo braccialetto fitness è stato abbassato ulteriormente e senza dubbio questa di Amazon sembra essere al momento l’offerta più allettante.

Mai così basso il prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon verso il Black Friday 2021

Andando più nello specifico quest’oggi questo Xiaomi Mi Band 6 è offerto al prezzo di 34,90 euro. C’è stato uno sconto del ben 22% rispetto al prezzo consigliato in precedenza che era di 44,99 euro. Un risparmio di dieci euro che non si era ancora mai visto per tale device, arrivato infatti al massimo ad un prezzo poco inferiore ai 40 euro. Ora invece si inizia finalmente a ragionare, è stato effettuato uno sconto di grande rilievo che a questo punto potrà far capitolare i più titubanti a riguardo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Questo Xiaomi Mi Band 6 si ritrova sul famoso sito di e-commerce con disponibilità immediata ed ovviamente non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione. Lo si può ricevere tranquillamente a casa propria nel giro di pochissime ore per chi è abbonato a Prime. Vediamo a questo punto le caratteristiche di rilievo di questo Xiaomi Mi Band 6. Spazio innanzitutto ad un nuovo display AMOLED del 49% più grande del modello precedente.

Ritroviamo ben 30 modalità di allenamento in grado di poter tracciare la frequenza cardiaca in ogni istante e le calorie bruciate. L’aspetto più interessante di questo Xiaomi Mi Band 6 riguarda sicuramente la possibilità di rilevare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Maggiori dettagli arrivano anche dal monitoraggio del sonno, non solo evidenziando quante ore si dorme durante la notte, ma viene segnalata anche la fase REM, con la possibilità di registrare anche la qualità di respirazione durante il sonno.

Un fitness tracker che dura ben 14 giorni con un’unica carica. Che aspettate ad approfittare di tale offerta ed avere finalmente tra le mani questo Xiaomi Mi Band 6. Tra l’altro, è sceso leggermente il prezzo anche per Xiaomi Mi Band 6 NFC, rispetto a quanto riportato ieri. Trovate l’offerta qui di seguito.