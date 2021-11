Il Black Friday Amazon ci regala un’occasione imperdibile per acquistare la Xiaomi Mi Band 6 NFC, ossia l’ultimo dei modelli di fitness tracker arrivato nel nostro paese con il supporto per i pagamenti contactless. Il prezzo di lancio di 54,99 euro è decisamente un lontano ricordo, almeno in questa settimana di forti sconti di fine novembre.

Per acquistare una Xiaomi Mi Band 6 NFC ora basteranno solo 42,99 euro. Rispetto al valore di listino già menzionato, il risparmio è di 12 euro: non è certo poco se consideriamo il costo già esiguo del dispositivo. Il punto a favore dell’offerta ora di scena per il Black Friday Amazon 2021 è anche la disponibilità immediata alla consegna del prodotto che, nella maggior parte dei casi, arriverà già domani 24 dicembre.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Con il modello di Xiaomi Mi Band NFC protagonista dell’attuale promozione Amazon sarà possibile effettuare pagamenti contactless per chi assocerà al braccialetto una carta Mastercard, in maniera semplice e veloce. Non va neanche dimenticato che il fitness tracker integra anche l’assistente vocale Alexa. Grazie a quest’ultima implementazione, sarà possibile anche impartire dei comandi per la nostra casa, ad esempio accendere o spegnere la luce oppure chiudere ed aprire una porta (naturalmente nel caso nella propria abitazione ci siano dei dispositivi connessi). Il dispositivo in esame è nella sua versione italiana ed è prima di tutto un valido alleato per monitorare il benessere e l’attività fisica con 30 tip diversi di allenamento.

Non è possibile sapere se lo sconto applicato per il Black Friday Amazon 2021 sulla Xiaomi Mi Band 6 potrà essere mantenuto di qui ai prossimi giorni e pure durante il venerdì nero del 26 novembre. Sarebbe dunque il caso di approfittare della promozioni, se interessati al prodotto. Questo anche perché difficilmente, almeno nel breve periodo, il dispositivo potrà costare molto di meno.

