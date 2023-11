Ci siamo quasi, le offerte Black Friday Amazon stanno per partire. Per quanto il venerdì nero dello shopping pre-natalizio cada solo il prossimo 24 novembre, le promozioni sul popolare e-commerce sono quasi al via, a partire già da questa settimana in realtà. Allo stesso modo, gli sconti si protrarranno anche oltre l’appuntamento appena indicato. Cerchiamo dunque di capire quali siano le coordinate esatte per approfittare delle prossime occasioni di acquisto.

L’appuntamento con le offerte Black Friday Amazon partirà già questo venerdì 27 novembre, dunque una settimana prima dell’appuntamento canonico con il venerdì nero del prossimo 24 novembre. Fra soli quattro giorni insomma, partiranno le promozioni del noto store e queste investiranno di certo tutte le categorie merceologiche presenti sul popolare e-commerce.

Tra le promozioni a tempo e quelle più prolungare, le offerte Black Friday Amazon saranno attive non solo fino al 24 novembre, ma potranno essere sfruttate anche durante tutto il weekend e poi lunedì 27 novembre. Per quest’ultima data è prevista la giornata del Cyber Monday. Secondo la tradizione, anche questa ricorrenza è legata a sconti speciali e promozioni, in particolare per prodotti del settore dell’elettronica.

Se pensiamo alle grosse catene di elettronica come Mediaworld e Unieuro e tanti altri brand che hanno già fatto partire le loro promozioni da inizio novembre, le offerte Black Friday Amazon partiranno con un leggero ritardo, Probabilmente ai vertici dell’e-commerce per antonomasia non temono particolari confronti e sanno di poter contare su una platea di potenziali acquirenti sempre attiva. Sulle nostre pagine non mancheranno update costanti sulle promozioni in corso. Vale la pena ricordare che i ribassi saranno garantiti a tutti i clienti, senza distinzioni tra abbonati Prime e non. Piuttosto, proprio chi è iscritto al programma Prime potrà beneficiare di tempi di spedizione rapidi come beneficio, ma nulla di più.

