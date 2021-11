L’uscita di Outlander 6 su Starz ha ora una data ufficiale: Starz ha appena lanciato l’appuntamento con la première della sesta stagione della serie in costume, ispirata all’omonima saga letteraria di Diana Gabaldon.

L’uscita di Outlander 6 è fissata per il prossimo 6 marzo 2022. Nei nuovi episodi le avventure dei Fraser continueranno tra drammi familiari e rivoluzioni in arrivo per Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) e il resto del clan.

L’uscita di Outlander 6 sarà un appuntamento speciale: la nuova stagione verrà lanciata con un episodio esteso che riannoda i fili con la trama interrotta alla fine del quinto capitolo, dopo la fuga di Claire dal violento incontro con Lionel Brown (Ned Denehy). Tornati a Fraser’s Ridge, la minaccia della Rivoluzione Americana incombe su Claire e Jamie: ora devono decidere cosa è meglio per la loro famiglia e per la loro casa, che continuano a costruire sul Ridge nel mezzo delle nuove minacce in arrivo tanto dall’interno della loro comunità del North Carolina quanto dallo sconvolgimento politico della rivoluzione. Insieme a Claire e Jamie, tornano Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin), Young Ian (John Bell), Marsali (Lauren Lyle) e Fergus (César Domboy). La stagione in arrivo è l’adattamento degli eventi raccontati nel sesto romanzo della serie letteraria, A Breath of Snow and Ashes, uscito nel 2005 ed edito in Italia da Corbaccio e TEA con il titolo Cannoni per la Libertà.

@Starz

La notizia dell’uscita di Outlander 6 domenica 6 marzo 2022 è arrivata dall’autrice di Outlander Diana Gabaldon, durante l’evento per la presentazione del suo nono libro della saga, intitolato Got Tell the Bees That I Am Gone. Outlander è già stato rinnovato per una settima stagione su Starz, sulla cui applicazione Starz Play sono disponibili in streaming le prime cinque stagioni: il servizio è attivo in Italia tramite la piattaforma Apple TV Channels, su Rakuten TV, su Prime Video Channels e Mediaset Infinity.

Continua a leggere su optimagazine.com