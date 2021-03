Outlander 7 ci sarà: il period drama di Starz è stato ufficialmente innovato per un’altra stagione, come ampiamente previsto dal suo showrunner Ronald D Moore che, contemporaneamente, sta anche sviluppando uno spin-off della serie.

La conferma di Outlander 7 arriva quando la sesta stagione è ancora inedita e in fase di produzione, insieme alle prime anticipazioni sui nuovi episodi del dramma storico.

Outlander 7 sarà composta da 12 episodi e sarà basata sul romanzo dell’autrice Diana Gabladon An Echo in the Bone. Il libro, il settimo della saga sul mercato americano (la suddivisione non corrisponde alle traduzioni in diversi Paesi del mondo), racconta la vita di Bree e Roger insieme ai loro figli dopo il loro ritorno nel 20° secolo, quando incontrano qualcun altro che ha viaggiato nel tempo fino a quell’epoca.

In Italia il romanzo che sarà adattato in Outlander 7 è stato pubblicato in due parti, intitolate Destini Incrociati e Il Prezzo della Vittoria (editore Corbucci), che rappresentano rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo libro della saga.

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Matt Roberts ha commentato così la conferma di Outlander 7: “Siamo così entusiasti che Starz ci ​​abbia dato l’opportunità di continuare l’epico viaggio di Outlander. Non vediamo l’ora di entrare nella stanza degli sceneggiatori e iniziare con Echo in the Bone e non vediamo l’ora di regalare ai fan un’altra stagione di questa esaltante storia“.

Confermate nel cast di Outlander 7 le star della serie Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin, attualmente impegnati in Scozia nelle riprese degli episodi della sesta stagione.

Nel frattempo, insieme ad Outlander 7, Roberts e Moore metteranno in cantiere anche lo spin-off sul personaggio di Lord John, interpretato dall’attore di Outlander David Berry. Anche lo spin-off sarà un adattamento televisivo dei romanzi di Diana Gabaldon.

In Italia la serie è in onda su Fox, canale 112 di Sky.