Outlander 6 prosegue su Sky Serie e si avvia verso il finale di stagione: per questo capitolo della serie fantasy, basata sulla collana di best-seller di Diana Gabaldon, la conclusione arriverà prima del solito. Realizzata in piena pandemia, la sesta stagione prevede infatti soltanto 8 episodi: la programmazione si concluderà quindi il 17 maggio con gli ultimi due.

Outlander 6 ha debuttato ad aprile su Sky Serie, a poche settimane dalla distribuzione internazionale: martedì 10 maggio, penultimo appuntamento per questa stagione, vanno in onda gli episodi 5 e 6, in prima visione per l’Italia sul canale 112 di Sky e in streaming su NOW.

Negli episodi di Outlander 6 trasmessi in prima serata il 10 maggio, a partire dalle 21.10, i protagonisti Claire e Jamie continuano a lottare per proteggere coloro che amano, mentre si allunga l’ombra della Rivoluzione. In particolare, nel sesto episodio, un’epidemia sconvolge Fraser’s Ridge e Claire si ammala gravemente. Inoltre, tra Malva e Jamie, che la stanno accudendo, nasce un’intesa.

Il 17 maggio Outlander 6 si concluderà con un finale di stagione decisamente drammatico, destinato a fare da ponte con la settima stagione della fortunata serie, già attualmente in produzione. Ecco le trame degli ultimi due episodi, in cui Claire dovrà affrontare, oltre alle conseguenze della malattia, anche un’accusa di omicidio.

Claire lotta con i suoi demoni interiori mentre una nefasta voce inizia a diffondersi sul Ridge. La tensione aumenta poiché i residenti temono che ci sia una persona pericolosa in mezzo a loro.

Richard Brown e il suo Comitato per la Sicurezza arrivano per arrestare Claire per omicidio. Tuttavia, a causa delle crescenti tensioni politiche nelle colonie, il piano di Brown di trovare un giudice per un processo non va come previsto.

