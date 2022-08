Si intitola Outlander: Blood of My Blood, l’atteso prequel di Outlander ora ufficialmente in sviluppo. Starz ha annunciato di essere a lavoro su una nuova serie che nasce come costola del dramma fantasy/epico diventato un fenomeno internazionale, adattamento dei romanzi best seller nel mondo di Diana Gabalon. Gli sceneggiatori hanno appena iniziato a scrivere il dramma che seguirà la storia d’amore dei genitori di Jamie Fraser, protagonista della serie originale. Lo spin-off sarà disponibile su Starz in Canada e StarzPlay in Europa, America Latina e Brasile.

Outlander: Blood of My Blood sarà scritto dallo stesso showrunner della serie originale, attualmente giunta alla settima stagione in fase di produzione. Matthew B. Roberts anche in questo caso farà da produttore esecutivo e showrunner, a dimostrazione del legame profondo tra le due serie. Con lui, anche Maril Davis sarà produttrice esecutiva del prequel insieme a Ronald D. Moore, già responsabile per l’adattamento televisivo di Outlander, con la loro etichetta di produzione Tall Ship Productions. Inoltre la società Story Mining & Supply Company sarà coinvolta nella produzione esecutiva con l’autrice dei romanzi Gabaldon (circa 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo e costantemente nella lista dei best seller del New York Times) in qualità di consulente di produzione.

Outlander: Blood of My Blood, prodotta da Sony Pictures Television, è stata annunciata così da Kathryn Busby, Presidente della Programmazione originale di Starz.

Outlander è uno spettacolo avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Siamo entusiasti di scoprire altri strati di questo mondo vibrante per portare al nostro pubblico l’origine da dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald continueranno a portare la loro eccellente visione e creatività in questa nuova iterazione e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà dopo.

Outlander: Blood of My Blood è ancora in fase di sviluppo e non debutterà certo prima del 2023 inoltrato. In Italia la serie è disponibile su Sky e Now, che hanno recentemente trasmesso la sesta stagione.

