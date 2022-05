Outlander 8 non è stata ancora ufficialmente rinnovata da Starz, ma la produttrice esecutiva della serie Maril Davis è fiduciosa che la buona notizia arriverà presto. Mentre si gira la settima stagione, infatti, si pensa già alla prossima, con l’auspicio di riuscire ad adattare tutti i libri editi finora di Diana Gabaldon, da cui la serie storica fantasy è tratta.

Di Outlander 8, Davis ha parlato in esclusiva con Digital Spy, confermando il suo auspicio che la serie prosegua oltre la stagione attualmente in produzione, la settima. Le riprese sono in corso, ma non è chiaro quando Outlander 7 debutterà su Starz (in Italia su Sky Serie, che trasmetterà il finale della stagione 6 il 17 maggio): “Non mi è stato detto quando andremo in onda con la settima stagione, tutto quello che so è che siamo all’inizio delle riprese ora, ed è tutto ciò che posso dire“, ha dichiarato Davis, parlando di “una stagione sovradimensionata” in quanto composta da ben 16 episodi a fronte dei soli 8 della sesta, ridotti in numero a causa della pandemia.

Per quanto riguarda Outlander 8, c’è da attendere un comunicato ufficiale di rinnovo da parte di Starz: “Non ho sentito nulla dell’ottava stagione. Mi piacerebbe farla, ma su quelle decisioni stiamo ancora aspettando di sapere. Mi piacerebbe finire i libri se possibile, ma vedremo cosa succede!” ha spiegato Davis.

Oltre ad Outlander 8, in effetti, se si decidesse di adattare tutti i romanzi della saga di Diana Gabaldon potrebbe arrivare anche la nona stagione. Sono attualmente nove, infatti, i libri della serie già editi ed altri potrebbero essere pubblicati nei prossimi anni prima che la saga si concluda. Potenzialmente, dunque, Outlander potrebbe avere ancora lunga vita con diverse altre stagioni.

