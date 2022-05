Appuntamento col finale di Outlander 6 anche in Italia, su Sky Serie: martedì il 17 maggio vanno in onda gli ultimi due episodi di questa stagione della serie fantasy basata sulla collana di best-seller di Diana Gabaldon. Si tratta di una stagione ridotta in termini di durata perché prodotta in piena pandemia.

In Italia il finale di Outlander 6 arriva a poche settimane dall’uscita su Starz, mentre sono già in corso le riprese della settima stagione: quest’ultima sarà basata sul romanzo An Echo in the Bone (edito in Italia in due parti, Destini incrociati e Il prezzo della vittoria) e sarà lunga ben 16 episodi per compensare la riduzione di durata del capitolo precedente.

Ecco le trame del finale di Outlander 6, in onda il 17 maggio con gli episodi 7 e 8, in prima visione per l’Italia sul canale 112 di Sky e in streaming su NOW. La conclusione della stagione vede Claire decisamente protagonista, tra le conseguenze della malattia e una pesante accusa da cui difendersi.

Claire lotta con i suoi demoni interiori mentre una nefasta voce inizia a diffondersi sul Ridge. La tensione aumenta poiché i residenti temono che ci sia una persona pericolosa in mezzo a loro.

Richard Brown e il suo Comitato per la Sicurezza arrivano per arrestare Claire per omicidio. Tuttavia, a causa delle crescenti tensioni politiche nelle colonie, il piano di Brown di trovare un giudice per un processo non va come previsto.

Il finale di Outlander 6, insieme agli episodi e alle stagioni precedenti della serie, sarà disponibile per gli abbonati on demand su Sky e in streaming su NOW.

