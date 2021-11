Vasco ringrazia Marracash, e c’era da aspettarselo. Nell’ultimo disco Noi, Loro, Gli Altri il rapper milanese si è spinto oltre, inserendo un campionamento dell’arpeggio leggendario de Gli Angeli – dall’album Nessun Pericolo Per Te (1996) – nel brano Io. Lo stesso Marra ha voluto spiegare che la sua è stata una “dolorosa ricerca della verità, come quelle che fa Vasco”, dunque un omaggio al rocker di Zocca oltre a un approccio un po’ artistico e un po’ pop alla realtà dalla quale ha tratto ispirazione per scrivere l’album.

In un post pubblicato su Instagram Vasco ringrazia Marracash nel suo stile: “Kom… plimenti Marracash per il campionamento de Gli Angeli nel tuo nuovo pezzo”. La risposta del rapper milanese non è certo mancata, e il primo commento è proprio il suo. Marracash scrive: “Grazie Vasco!”, e arriva anche il plauso del grande Stef Burns.

Il nuovo disco di Marracash arriva in una fase nuova della sua vita. La sua storia d’amore con Elodie è finita, ma la cantante di Andromeda compare nella copertina del disco e non solo: la sua ex compagna ha partecipato anche nel video del singolo Crazy Love, in cui vediamo la ex coppia affrontarsi in un duello, una sorta di ufficializzazione della loro storia d’amore giunta al capolinea.

Tuttavia, nel nuovo disco di Marra c’è anche spazio per la polemica: nella traccia Cosplayer il rapper lancia una frecciatina a Fedez, che nella giornata di ieri gli ha risposto. Marra lo critica per il fatto di partecipare a tante battaglie, una pluralità che lo rende poco credibile, per questo Fedez si risente e gli risponde che ha intrapreso iniziative anche insieme a Elodie, e che non si aspettava una critica del genere.

Il placet in cui Vasco ringrazia Marracash conferma la qualità del nuovo disco del rapper, che con Noi, Loro, Gli Altri ha suggellato il tanto atteso ritorno.

