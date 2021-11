In Noi, Loro, Gli Altri c’è un velato attacco di Marracash contro Fedez. Più precisamente si tratta della traccia Cosplayer, un modo gentile per definire un poser, e in un verso il rapper milanese sembra scagliarsi proprio contro il collega quando allude agli influencer.

Marracash contro Fedez in Cosplayer

In un verso di Cosplayer Marracash rappa: “Dio mi salvi dalle commedie, dai cosplayer/Da chi sposa la causa solo quando gli conviene (Ah)/Dai politici sempre più simili ad influencer/Finché non candideranno loro direttamente (Ah)”. Un riferimento che hanno notato in tanti, ma che nell’ultima intervista rilasciata da Marra al Corriere Della Sera è stato confermato dallo stesso rapper.

Il giornalista gli chiede se in Cosplayer ci sia un riferimento a Fedez, e Marracash risponde:

“Non è una cosa personale. Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia“.

Affermazioni, queste, che hanno lasciato Fedez interdetto. Per questo nelle ultime ore Federico Lucia ha risposto a Marracash nelle storie di Instagram.

La risposta di Fedez

Fedez subisce molto spesso il pregiudizio da parte di chi non approva il suo operato da influencer né il modo di sfruttare la sua immagine. Dalla pandemia, poi, Fedez si è esposto più volte per sensibilizzare i follower e ha organizzato raccolte fondi e iniziative a favore degli operatori del mondo dello spettacolo. Nel frattempo ha più volte dissato contro il centrodestra, specialmente nelle battaglie per i diritti civili, in particolare schierandosi a favore del DDL Zan.

Con la finta campagna elettorale messa in atto per promuovere il nuovo disco Disumano, infine, si è fatto ancora qualche nemico. Marracash non è tra questi, ma il dissenso nei confronti del collega si fa sentire. Per questo Fedez gli risponde citando alcuni esempi di attivismo che hanno visto la partecipazione anche di Elodie, e cerca di correggere il tiro lanciato da Marracash:

“Dispiace leggere da una persona come Marracash che reputo intelligente e sensibile una frase così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questo il punto che mi stranisce della tua affermazione. Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie e ho sempre apprezzato quello che ha fatto. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono. Io credo sia così che si ottengono delle conquiste, quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti. Trovo divertente la frase: ‘Parlo di galera perché conosco chi ci è stato’, che è un po’ come dire: ‘Ti sistemo io l’impianto elettrico perché mio zio è elettricista‘”. Trovo molto pericoloso dire: ‘Elodie può parlare di gay perché lo sono i membri della sua famiglia, perché sarebbe come dire che ‘ per le discriminazioni razziali si possono battere solo le persone nere e i loro parenti'”.

