Grandi novità per i fan dei Crawley in vista del secondo film di Downton Abbey: il nuovo lungometraggio basato sul pluripremiato dramma in costume creato da Julian Fellowes ha ufficialmente un nuovo titolo e una data d’uscita.

Purtroppo il secondo film di Downton Abbey non arriverà nelle sale per Natale, come aveva fatto il precedente ottenendo incassi per quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo, ma uscirà il 18 marzo 2022. Inoltre i produttori di Focus Features e Carnival Films hanno annunciato che il titolo cambia in Downton Abbey: A New Era. Inizialmente il film era stato presentato solo come Downton Abbey 2: lo scorso aprile la produzione ha confermato l’inizio delle riprese, che sono tuttora in corso. Anche la data d’uscita era originariamente diversa: il film avrebbe dovuto debuttare il 22 dicembre 2021, ma evidentemente la produzione richiederà più tempo del previsto, come avvenuto in molti altri casi per via della pandemia in corso.

Novità anche sulla trama del secondo film di Downton Abbey, che sebbene resti ancora ignota potrebbe riservare delle novità interessanti. La nuova era del titolo potrebbe riferirsi ad un cambiamento importante per i protagonisti, accennato nel primo teaser che la Universal Pictures ha presentato in occasione del CinemaCon di Las Vegas questa settimana. Deadline riporta che il teaser, ancora inedito per il pubblico, preannuncia un nuovo matrimonio in casa Crawley e un viaggio internazionale sia per la famiglia che per i loro fidati governanti.

Anche il secondo film di Downton Abbey è scritto dal creatore della serie originale di ITV Julian Fellowes, che torna a firmare la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a Simon Curtis (Marilyn). Insieme al cast originale della serie, il nuovo film accoglierà le new entry Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West (interprete del principe Carlo in The Crown per le prossime stagioni, 5 e 6).