Non funziona Salute Lazio da alcune ore a questa parte, o quantomeno l’area “scarica il tuo referto“. Questa la notizia dalla quale dobbiamo necessariamente partire in queste ore, considerando il fatto che tanti utenti stanno riscontrando difficoltà nel portare a termine operazioni solitamente concluse in pochi istanti. Dunque, senza troppi giri di parole possiamo dire di avere conferme sul fatto che il servizio sia down da svariate ore, un po’ come era avvenuto durante il mese di agosto secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo.

Al momento non funziona Salute Lazio e “scarica il tuo referto”

Bisogna analizzare la situazione nello specifico, considerando che non funziona Salute Lazio da almeno un giorno, secondo le testimonianze che ho avuto modo di raccogliere in questi minuti. Il bug pare coinvolgere in modo specifico l’area “scarica il tuo referto”, anche se provando a navigare all’interno del sito ufficiale agli utenti è parso di trovare molte altre criticità. Ci sono comunque ulteriori segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 19 novembre.

Ad esempio, secondo alcuni utenti ci sarebbe un ulteriore problema sul portale. Quando si vuol procedere con la prenotazione di un richiamo (almeno presso specifici ospedali) viene proposto dicembre 2022, ovvero il prossimo anno. Chiaro che sembri un refuso del sito. Ci sono poi testimonianze condivise: “Scusate accade anche a voi che le date non vanno oltre il 31 dicembre? Non ci sono date per gennaio. Io posso fare booster dice dal 30 dicembre ma oltre il 31 non trovo date per appuntamento in nessuna struttura a Roma“.

Ricapitolando, non funziona Salute Lazio, ma a quanto pare dobbiamo andare oltre il disagio relativo alla voce “scarica il tuo referto”, secondo quanto ho avuto modo di apprendere in questi minuti. A voi come vanno le cose? Fateci sapere qui di seguito.