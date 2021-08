Per ancora quanto tempo il sito Salutelazio.it resterà bloccato dopo attacco hacker del weekend? La situazione non è ancora rientrata ormai da domenica scorsa e gli interventi in atto per cercare di preservare funzioni ma soprattutto i dati degli utenti si preannunciano ancora lunghi. Almeno l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha provato a dare delle tempistiche, chiarendo almeno quali sono le operazioni ora di scena.

Sarebbe in corso una trasmigrazione per mettere in sicurezza il portale che accoglie le prenotazioni dei vaccini e dunque gestisce gli appuntamenti di ancora milioni di cittadini residenti del Lazio. L’operazione si è resa necessaria per mettere in sicurezza i dati sensibili degli utenti dopo l’attacco. Quest’ultimo, sempre secondo quanto dichiarato, sarebbe partito da un PC di un dipendente in smart working, dunque sfruttando delle falle di sicurezza da remoto.

Considerata la necessaria operazione, va detto che il sito Salutelazio.it come tutto il portale della Regione resterà bloccato al massimo per altre 72 ossia 3 giorni. La deadline per il termine delle operazioni è insomma venerdì 6 agosto quando i cittadini dovrebbero essere di nuovo in grado di effettuare tutte le funzioni della piattaforma, senza alcuna eccezione. Rispetto a questa data non certo imminente, la speranza è che non ci siano poi ulteriori slittamenti.

Nella valutazione della gravità dell’attacco hacker degli ultimi giorni, è emerso che è stato criptato anche il backup dei dati degli utenti ed è questo l’elemento di certo più preoccupante della vicenda in quando i database sono stati in qualche modo “congelati” dai cyber criminali. Le prossime ore saranno decisive anche per chiarire questo ulteriore aspetto e mettere a punto nuovi interventi per evitare qualsiasi disagio ai cittadini, oltre che per mettere di nuovo in moto la macchina delle prenotazioni e tutti gli altri servizi. Non mancheranno aggiornamenti sulle nostre pagine non appena disponibili.