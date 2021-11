Le riprese di Lupin 3 sono appena iniziate. Con uno scatto direttamente dal set, Netflix ha svelato la serie tv è tornata in produzione per un nuovo ciclo di episodi. L’annuncio era partito dal protagonista Omar Sy, che sui social aveva condiviso con i fan: “Qui è (sempre) Parigi! Che bello essere tornato a casa. Lupin 3, Parte 3, ora in produzione.”

La serie francese segue le vicende di Assane Diop, ladro gentiluomo che si ispira al personaggio letterario di Arsenio Lupin per mettere a segno i suoi furti. Le prime due stagioni – o parti – sono state rilasciate nel 2021, diventando rapidamente un grande successo per Netflix al momento della sua uscita. Ben 76 milioni di account abbonati hanno guardato l’intera serie nei primi 28 giorni da quando è stata resa disponibile.

Ciò ha portato Lupin ad ottenere un primato come la serie Netflix non in lingua inglese più vista di sempre. Il record è stato battuto di recente dalla serie sudcoreana Squid Game, che è diventato il più grande show nella storia del servizio di streaming. Anche dopo essere stato spodestato dal trono, Lupin resta una serie originale di alto livello per Netflix, battendo anche The Witcher, Stranger Things 3 e Tiger King nell’indice di gradimento.

Per come si è conclusa la seconda parte, come ritroveremo Assane Diop in Lupin 3? Sarà ancora in fuga dalle autorità? Omar Sy si è lasciato sfuggire che il ladro gentiluomo potrebbe non essere solo stavolta, ma accompagnato da un team di fedeli alleati che si aggiungono alla cagnolina J’accuse e l’amico Benjamin: “Quando leggi i libri, Lupin ha molti complici. Ma [nello snow] aveva solo quello, che è Benjamin, però ha bisogno di persone, [quindi] le assume. Penso che sarà più interessante forse un giorno avere un grande cast con un sacco di gente.”

Ecco lo scatto di Omar Sy che annuncia l’inizio delle riprese della terza stagione: