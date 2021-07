Lupin 3 è già stato confermato. La terza parte della serie francese, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc, non è ancora in produzione, ma secondo il protagonista Omar Sy, gli autori hanno già diverse idee sul seguito.

Parlando con Entertainment Weekly, l’attore ha rivelato: “Ne stiamo parlando proprio ora. Abbiamo molte idee e cose che vogliamo fare e dire, ma siamo ancora nel processo di scrittura”.

Elaborando un aspetto particolare della terza stagione che i fan possono aspettarsi, Omar Sy ha spiegato che l’amato compagno canino di Lupin avrà un ruolo più importante in futuro: “In realtà, J’accuse – [e dico] “lei” perché è una femmina – è una vera diva. È davvero difficile sul set, ma noi la adoriamo… non voglio rovinare nulla, ma avremo più scene con lei.”

Per come si è conclusa la seconda parte, come ritroveremo Assane Diop in Lupin 3? Sarà ancora in fuga dalle autorità? Omar Sy si è lasciato sfuggire che il ladro gentiluomo potrebbe non essere solo stavolta, ma accompagnato da un team di fedeli alleati che si aggiungono a J’accuse e l’amico Benjamin: “Quando leggi i libri, Lupin ha molti complici. Ma [nello snow] aveva solo quello, che è Benjamin, però ha bisogno di persone, [quindi] le assume. Penso che sarà più interessante forse un giorno avere un grande cast con un sacco di gente.”

Omar Sy ha parlato di ciò che adora in Assane e perché ama interpretare questo personaggio:

Significa molto. Da un punto di vista personale, volevo avere [un ruolo che fosse] come un giocattolo, con cui poter giocare e divertirmi. E Lupin è un giocattolo, perché è tutto. È affascinante, tu hai l’azione, hai il dramma, hai tutto questo e hai anche momenti divertenti. Per un attore è semplicemente perfetto. Puoi cambiare il tuo vestito e il tuo aspetto tutto il tempo. Abbiamo una serie divertente con il personaggio, [ma] allo stesso tempo abbiamo alcuni messaggi che possiamo inviare. Quindi è semplicemente perfetto. Siamo così felici, benedetti e grati.