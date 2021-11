Hulu ha svelato il primo teaser di Pam and Tommy, serie Hulu che vede Lily James (Downton Abbey) e Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) vestire rispettivamente i panni di Pamela Anderson e Tommy Lee.

La storia racconterà la turbolenta storia d’amore tra l’ex attrice di Baywatch e il batterista della band hair metal Mötley Crüe, ma l’attenzione sarà tutta sul furto del filmino a luci rosse, che l’ex coppia girò in viaggio di nozze, e reso poi di dominio pubblico.

I due si erano sposati nel 1995, dopo essersi conosciuti solo quattro giorni prima. Il matrimonio durò tre anni, e nel ’98 venne diffuso il famoso video a luci rosse risalente al loro viaggio di nozze. La Anderson citò giudizio la società di distribuzione video Internet Entertainment Group. Alla fine, la coppia concluse un accordo di transazione confidenziale con la società. Successivamente, la stessa ha iniziato a rendere nuovamente disponibile il nastro agli abbonati sui propri siti web, triplicando il normale traffico online.

I diretti interessati non sono coinvolti nel progetto e ciò ha destato qualche polemica circa il motivo per cui sia stata realizzata la serie tv.

Come si può vedere nel teaser di Pam and Tommy, nel cast c’è anche Seth Rogen nei panni di Rand, l’elettricista che rubò il sex tape della famosa coppia; Taylor Schilling (Orange Is the New Black) è l’ex moglie pornostar di Rand; e Nick Offerman (Parks and Recreation) interpreta l’uomo chiave della vicenda, colui che aiuta Rand a distribuire il nastro.

I produttori esecutivi sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per l’Annapurna; il regista Craig Gillespie; e Chip Vucelich, Dylan Sellers, Sarah Gubbins e Dave Franco. Oltre ad essere produttori esecutivi, gli scrittori Robert Siegel e DV DeVincentis sono anche co-showrunners.

Il teaser di Pam and Tommy svela anche la data di debutto: i primi tre episodi saranno disponibili su Hulu il 3 febbraio 2022.