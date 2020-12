L’inedita coppia formata da Lily James e Sebastian Stan presterà il volto rispettivamente a Pamela Anderson e Tommy Lee in una serie televisiva “evento”. Il progetto è stato lanciato da Hulu ed è volto a raccontare la turbolenta storia d’amore tra l’ex attrice di Baywatch e il batterista della band hair metal Mötley Crüe.

Il titolo provvisorio della serie tv è Pam & Tommy e sarà diretta dal regista di Tonya, Craig Gillespie. La relazione tra i due ha occupato i giornali di mezzo mondo per anni, facendo molto parlare di sé soprattutto per lo scandalo di un sex tape girato in luna di miele, che venne rubato e reso di pubblico dominio. Lee passò anche alcuni mesi in prigione con l’accusa di aver picchiato e molestato l’ex moglie.

Secondo i primi dettagli forniti da Deadline, al fianco di Lily James e Sebastian Stan ci sarà Seth Rogen che dovrebbe ricoprire invece il ruolo dell’uomo che rubò il videotape, oltre che fungere da produttore del progetto televisivo insieme al suo partner Evan Goldberg attraverso la compagnia Point Grey, e con Dylan Sellers di Limelight, Dave Franco, Sue Naegle e Megan Ellison di Annapurna. La scrittura è affidata infine a Rob Siegel. Il primo ciak della serie, composta al momento da otto episodi, inizierà in primavera, probabilmente il tempo necessario per permettere a Sebastian Stan di ultimare le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, in arrivo a marzo su Disney+.

Lo scandalo avrà un ruolo centrale nella serie, ma la storia si concentrerà molto sulla loro relazione. I due si erano sposati nel 1995, dopo essersi conosciuti solo quattro giorni prima. Il matrimonio durò tre anni, e nel ’98 venne diffuso il famoso video a luci rosse risalente al loro viaggio di nozze. La Anderson citò giudizio la società di distribuzione video Internet Entertainment Group. Alla fine, la coppia concluse un accordo di transazione confidenziale con la società. Successivamente, la stessa ha iniziato a rendere nuovamente disponibile il nastro agli abbonati sui propri siti web, triplicando il normale traffico online. Comunque, i diretti interessati non sono coinvolti nel progetto, che è ancora nelle fasi iniziali.

Mentre Stan sarà ancora Bucky Barnes nella serie Disney+, la James è reduce dal film Netflix Rebecca e apparirà in una nuova pellicola distribuita dal servizio di streaming, The Dig.