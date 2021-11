Occorre fare molta attenzione, oggi 18 novembre, ai nuovi problemi con la PEC di Aruba Mail. Attorno alle 11 di questa mattina, infatti, sono venute a galla ulteriori segnalazioni da parte di utenti che non riescono a sfruttare questo servizio. Inevitabile il richiamo a quanto avvenuto la scorsa settimana, come vi abbiamo riportato con il nostro articolo in merito, quando per circa un’ora è stato impossibile accedere alla piattaforma una volta inserite le proprie credenziali. Ecco perché occorre un approfondimento anche in data odierna.

Cosa sappiamo sui problemi con la PEC di Aruba Mail oggi 18 novembre

Come si manifestano i problemi con la PEC di Aruba Mail venuti a galla oggi 18 novembre? In realtà, i numeri non sono ancora sufficienti per parlare di vero e proprio down, secondo quanto riportato dagli strumenti che sul web misurano in tempo reale la questione. Tuttavia, l’improvvisa impennata non può certo lasciare indifferenti i tecnici. In attesa di comunicazioni ufficiali ed eventuali in merito, non possiamo fare altro che rifarci alle testimonianze del pubblico.

Resta il fatto che, secondo quanto raccolto poco fa, ad alcuni i problemi con la PEC di Aruba Mail si manifestano in fase di login. Ad altri, invece, vengono a galla una volta entrati, quando si prova ad inviare un nuovo messaggio di posta elettronica. Dunque, la situazione è ancora in alto mare, ma non escludo che possa essere risolta nel giro di pochi minuti, rendendo inutili eventuali comunicazioni da parte dello staff. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere qui di seguito.

Aggiornamento ore 12:03. Va detto, comunque, che i numeri siano in costante crescita, ragion per cui è possibile che a stretto giro ci possano essere feedback utili per contestualizzare meglio quanto sta avvenendo coi problemi alla PEC di Aruba Mail.