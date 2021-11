Arrivano in questi minuti dei riscontri per quanto riguarda Aruba Mail, considerando il fatto che oggi 8 novembre gli utenti stanno facendo i conti con disservizi riguardanti la PEC e la fatturazione elettronica. Non un inedito in termini assoluti, considerando quanto raccolto nei mesi scorsi anche sulle nostre pagine, al punto che la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle ultime ore. Di sicuro, abbiamo in questi minuti una situazione che vede la piattaforma presentare dei messaggi di errore quando si prova a concludere determinate operazioni.

Cosa sappiamo sui problemi con Aruba Mail: tra PEC e fatturazione elettronica

Come potete notare tramite l’apposita sezione relativa a questo marchio su Down Detector, ci sono effettivamente dei problemi con Aruba Mail. Il disservizio, a primo impatto, sembrerebbe investire gli utenti che tendono ad utilizzare la PEC ed il servizio di fatturazione elettronica. Va detto che allo stato attuale non abbiamo numeri elevatissimi, motivo per il quale i server del brand pare stiano tenendo, ma è chiaro che quanto riportato stia creando disagio a non poche persone in Italia questo lunedì.

ARTICOLI CORRELATI

Nelle prossime ore capiremo la reale portata dei problemi con Aruba Mail, fermo restando che il disservizio di oggi 8 novembre pare non investire la questione hosting, ma solo specifici servizi inerenti la posta elettronica. Occhio, dunque, nel caso in cui abbiate bisogno di puntare sulla fatturazione elettronica. A voi come stanno andando le cose da alcuni minuti a questa parte? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.