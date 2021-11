Arrivano le prime segnalazioni poco incoraggianti per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21 e che, al contempo, sono in procinto di portare a termine il download del nuovo aggiornamento con One UI 4.0. Dopo le belle notizie dei giorni scorsi, riguardanti la distribuzione del pacchetto software come vi abbiamo tempestivamente riportato sul nostro magazine, quest’oggi bisogna concentrarsi su un bug che potrebbe creare nuovi spunti di riflessione tra i tecnici. Vediamo come stanno le cose al momento.

Analizziamo i primi bug con One UI 4.0 sul Samsung Galaxy

Sostanzialmente, come riporta SamMobile tutto sembrava funzionare secondo i piani nella maggior parte dei mercati, ad eccezione degli Stati Uniti, dove i clienti hanno sollevato lamentele sui problemi di lag dell’interfaccia utente dopo aver installato l’ultimo aggiornamento. Secondo una prima analisi più approfondita, pare che l’anomalia venuta a galla in queste ore possa essere legata in qualche modo all’elevata frequenza di aggiornamento del display, in quanto passata da 120Hz a 60Hz in seguito all’upgrade.

Come evidenzia la fonte, questo step dovrebbe essere “guidato”. In altre parole, il display del Samsung Galaxy S21 dovrebbe passare da una frequenza di aggiornamento all’altra in base al contenuto sullo schermo e all’input dell’utente. Evidentemente questo non avviene ed il dispositivo pare aver assunto una sorta di autonomia in grado di creare non pochi problemi. Va detto che, almeno per ora, il problema lag non sembra interessare nessun altro modello Galaxy S21 ad eccezione di quelli che sono stati venduti negli Stati Uniti.

Con ogni probabilità, Samsung sta già esaminando il problema del bug della frequenza di aggiornamento mentre parliamo e si spera che rilasci in tempi ristretti un nuovo aggiornamento correttivo per i Samsung Galaxy S21, in riferimento a quelli che sono stati colpiti da questa anomalia di recente.