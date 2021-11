Una notizia inaspettata ma molto gradita giunge in questi minuti: la One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 basata su Android 12 è in rilascio oggi 15 novembre, nella sua versione definitiva e pure globalmente. La lunga fase di beta dell’aggiornamento è praticamente terminata e d’ora in poi tutti potranno effettuare il download e la conseguente installazione del software sul loro telefono.

Proprio in questo lunedì di metà mese erano giunte già buone notizie in merito all’imminente rilascio dell’update sull’attuale serie ammiraglia. Per quanto si trattasse di una road map ufficiosa, proprio il corrente mese di novembre era stato indicato come quello protagonista del via all’aggiornamento. Detto, fatto: dalla nota fonte SamMobile apprendiamo che è in prima distribuzione proprio l’ultima interfaccia One UI 4.0 nella sua versione stabile pronta per tutti.

Il programma beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21, sempre ispirata all’aggiornamento Android 12 di Google, era partito lo scorso settembre. Da allora, una serie di firmware di test erano stati distribuiti solo in mercati selezionati (l’Italia, ad esempio, era stata del tutto esclusa dal programma). Tutt’altra storia, invece, è quella al via proprio oggi 15 novembre. Stiamo parlando in effetti della distribuzione globale dell’aggiornamento, disponibile per tutti e tre i modelli della serie ammiraglia ancora di scena ossia per il Galaxy S1, S21 Plus e S21 Ultra.

Al momento di questa pubblicazione, non sono ancora pervenute alla nostra redazione delle comunicazioni delle segnalazioni che attestino l’arrivo delle notifiche di aggiornamento One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 in Italia. Niente panico o timore: sarà solo questione di tempo ma non c’è dubbio che la distribuzione globale dell’update sia partita. Solo quest’ultima potrebbe tardare qualche ora o anche un paio di giorni per tutti gli esemplari e modelli coinvolti. Meglio ingannare l’attesa effettuando una pulizia del device da contenuti superflui e magari anche un backup precauzionale.