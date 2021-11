Nuova iniziativa del Codacons contro Fedez. Il rapper e imprenditore milanese ha mostrato la busta di una nuova lettera ricevuta dall’associazione nelle storie Instagram, ma per il momento non svela il contenuto.

La campagna promozionale per Disumano

Fedez sta facendo parlare di sé, in questo periodo, per la campagna promozionale del nuovo disco Disumano, iniziata con la mega trollata del sito fedezelezioni2023 che per qualche giorno ha convinto testate e politici di una sua probabile discesa in campo come candidato. Federico Lucia ha inoltre rincarato la dose con un video in cui imita Silvio Berlusconi nello storico discorso a reti unificate del 1994.

In seguito il rapper ha lanciato la sua invettiva contro giornalisti e politici, e in questi giorni ha iniziato a pubblicare una serie di manifesti finto-elettorali per promuovere il disco. Manifesti che, ovviamente, condisce con una satira feroce come nell’ultimo caso, dove si mostra completamente nudo e solamente con una fascia tricolore per coprire le parti intime.

La nuova iniziativa del Codacons contro Fedez

Nelle ultime ore Fedez ha mostrato la notifica del nuovo atto giudiziario da parte del Codacons ricevuto questa mattina. Il rapper nasconde alcuni dettagli per ovvi motivi. Sulla busta, infatti, possiamo leggere soltando: “Verbale di violazione del codice… “ e la parola “Codacons” al centro della busta.

“Buongiornissimo, che due co***oni“, commenta Fedez. In una storia successiva il rapper ironizza sull’ennesima azione legale del Codacons: “Sono diventato un piccolo sommelier delle querele: ormai so che quando il colore della busta è verdino significa rotture di co***oni“.

Fedez non rivela il contenuto della busta, ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Tra le ipotesi più accreditate si suppone che la nuova querela sia legata alla finta campagna elettorale messa in piedi da Fedez per sponsorizzare il disco. Per il momento Federico Lucia non ha rilasciato altre dichiarazioni.