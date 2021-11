Fedez imita Berlusconi, e l’intuizione che si era insinuata a seguito dei rumor sulla sua eventuale discesa in politica si rivela attendibile: una trollata, ovviamente, che Federico Lucia ha lanciato con la comparsa del sito fedezelezioni2023.it (ora non più raggiungibile), dominio acquistato dalla sua società.

Nel corso del weekend i quotidiani nazionali si sono scatenati, mettendo il rapper in prima pagina con titoli ad effetto e ipotesi sulla candidatura di Fedez nel 2023. Ancora, i talk show più seguiti hanno parlato continuamente del probabile ingresso in politica di Federico Lucia ponendo in evidenza i pareri discordanti degli stessi politici, degli opinionisti e dei giornalisti. Fedez ha taciuto fino a questa mattina, quando nelle storie su Instagram ha ripreso il momento in cui ha acquistato tutti i quotidiani con le prime pagine dedicate a lui.

La Verità, Domani, Il Foglio e tante altre testate hanno dedicato spazio alla presunta candidatura del rapper. La riposta è arrivata poco fa: Fedez scende in campo, ma è solamente una parodia dello storico discorso con Silvio Berlusconi aveva annunciato il suo ingresso in politica. Il rapper stravolge il discorso del Cavaliere, che diventa:

“L’Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo, quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano”.

Il video si conclude con l’audio dello storico video della signora piangente che cantava: “Menomale che Silvio c’è”, con il nome del Cavaliere sostituito da “Federico”. Si tratta, dunque, di una trovata pubblicitaria per lanciare il disco Disumano, in uscita il 26 novembre e anticipato dal singolo Morire Morire, il cui video è una chiara manifestazione d’intenti di Fedez che per questo ha fatto indignare qualcuno. In pochi giorni Federico Lucia ha dominato il dibattito pubblico, e anche Matteo Salvini si era pronunciato sull’argomento.

Di seguito il video in cui Fedez imita Berlusconi per lanciare il nuovo disco, preannunciato con un “preparatevi” pubblicato circa un’ora prima.