Fedez in politica nel 2023? Si candiderà davvero alle prossime elezioni? Spunta in rete un indizio che sa più di prova e sembra voler confermare le numerose voci che si sono rincorse negli scorsi mesi.

Il rapper non ha mai fatto mistero del suo interesse nei confronti delle questioni che riguardano il Paese, e l’intervento al concerto del 1° maggio di Roma ne è stata una prova ben tangibile. Ma non solo quello: Fedez commenta da anni sui social le questioni politiche e non che più stanno a cuore agli italiani e di recente si è espresso a favore del DDL Zan.

Numerosi sono gli scambi di cinguettii con gli esponenti politici italiani più in vista, tra polemiche e querele che il rapper ormai colleziona.

La sua candidatura alle elezioni del 2023 non stupirebbe, poi, così tanto. Fedez in politica nel 2023? La domanda rimbalza in rete da ieri sera quando alcuni utenti hanno segnalato la registrazione di un dominio particolare a nome della società di Fedez.



fedezelezioni2023.it, il nome del sito registrato a nome della società Zdf, di proprietà di Fedez. Sembra proprio che il rapper abbia riservato già uno spazio pubblicitario e promozionale da utilizzare non appena gli sarà possibile.

In questo momento il sito risulta non ancora attivo ma correttamente registrato. Non resta che riempirlo con adeguati contenuti e svilupparne la parte tecnica che consentirà agli utenti di essere al corrente sui programmi elettorali di Fedez in vista delle prossime elezioni.

Da parte del diretto interessato non è ancora giunta alcuna conferma e c’è qualcuno che ipotizza che si possa trattare di una trovata commerciale in vista del rilascio del nuovo disco di inediti.