Ottima offerta proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 12 rosso da 64GB di memoria interna, prodotto di grande qualità che è stato ulteriormente scontato. Stiamo parlando di un top di gamma di appena un anno fa che si ritrova ad un prezzo nettamente più vantaggioso, grazie sicuramente anche all’approdo sul mercato dell’iPhone 13. Nonostante ciò però molti utenti continuano a spingersi verso l’iPhone 12, almeno così è stato anche nell’ultimo trimestre.

Analizziamo meglio il prezzo dell’iPhone 12 su Amazon

Questione da riprendere, dunque, dopo il nostro ultimo pezzo sul tema. Ecco che questo risulta essere il periodo migliore per poter acquistare un dispositivo di questo genere e la nuova offerta di Amazon lo testimonia ancora di più. Bisogna però accontentarsi della colorazione rossa e dei 64GB di memoria interna, queste sono le condizioni da rispettare se si vuole portare a casa questo iPhone 12 ad un prezzo davvero super conveniente. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta del famoso sito di e-commerce a riguardo.

Il costo finale di tale device è 769 euro. Dunque, c’è stato un ulteriore sconto dell’8% rispetto al prezzo precedente che era di 839 euro, arrivando quindi ad un risparmio di 70 euro. Bisogna precisare come attualmente le scorte di questo iPhone 12 PRODUCT(RED) su Amazon siano quasi del tutto esaurite, ma il sito di e-commerce ha fatto sapere che stanno arrivando nuove unità. La spedizione risulta essere gratuita, anche se bisognerà attendere qualche giorno in più per averlo tra le mani.

La domanda è stata altissima ed Amazon non si aspettava un successo di questo tipo. Anche se le vendite dell’iPhone 13 stanno andando piuttosto bene, continuano ad andare alla grande quelle riguardanti l’iPhone 12. Vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di tale dispositivo. In primis ci ritroviamo di fronte ad uno smartphone avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il più duro in circolazione.

Non manca il 5G per download super veloci ed un ottimo processore, grazie alla presenza dell’A14 Bionic. Molto interessante è anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine questo iPhone 12 è resistente all’acqua.