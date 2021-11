Continua a calare il prezzo dell’iPhone 12 su Amazon, il dispositivo dello scorso anno dell’azienda di Cupertino gode di un buonissimo mercato e con l’arrivo dell’iPhone 13 può contare su un prezzo ancora più conveniente. Senza dubbio questo è il momento migliore per acquistare un iPhone 12 e vogliamo proporvi quest’oggi l’offerta di Amazon riguardante il modello azzurro da 128GB che risulta essere leggermente scontato rispetto al prezzo precedente.

Primi spunti sull’iPhone 12 da 128 GB su Amazon a novembre

Riprendiamo l’argomento, dunque, ad un mese di distanza dal nostro ultimo pezzo a tema. Se state pensando di regalare questo iPhone 12 in vista del Natale, sicuramente la proposta del famoso sito di e-commerce può fare al caso vostro. Il prodotto in questione è infatti venduto al costo di 825 euro, un prezzo che è stato scontato del 7% rispetto a quello precedente con un risparmio di circa 64 euro. Si tratta inoltre dell’Amazon’choice di giornata, quindi è lo stesso sito di e-commerce a consigliare tale acquisto.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma bisognerà attendere qualche giorno in più per averlo tra le vostre mani. Vogliamo a questo punto rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che riguardano tale top di gamma targato Apple. Questo iPhone 12 può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato di vetro Ceramic Shield, il più duro presente in circolazione.

Non manca poi il 5G per download velocissimi e streaming di alta qualità. Il tutto è supportato da un processore A14 Bionic, uno dei più veloci mai visti su uno smartphone. La parte più interessante di questo iPhone 12 riguarda senza dubbio il comparto fotografico grazie ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68. Tra i top di gamma presenti in circolazione, questo iPhone 12 risulta essere ancora tra i migliori.