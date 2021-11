Mediaset anticipa le feste con gli episodi natalizi de I Simpson. I due appuntamenti ancora inediti della trentaduesima stagione andranno in onda il 20 novembre, per un’altra prima serata in compagnia della famiglia più gialla d’America. Ecco l’annuncio:

Quest’anno a Springfield, Babbo Natale arriva prima! Un’intera serata e due episodi in prima tv assoluta, per iniziare a festeggiare il Natale in stile Simpson. Sabato 20 novembre, alle 21.20 su Italia 1.

Il 30 ottobre, la rete Mediaset aveva trasmesso diversi speciali di Halloween, incluso l’episodio inedito de La Paura Fa Novanta, appartenente anch’esso alla stagione 32.

Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 32×10, dal titolo Sogno di un Natale di mezza estate, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mary lavora per una casa di produzione TV e per ottenere la promozione, deve andare a Springfield a risolvere alcune grane di un film di Natale.

A seguire, l’episodio 32×16 intitolato Natale di redenzione. Ecco la sinossi:

Marge racconta una storia di Natale su Homer, accaduta sei anni prima: Homer ne ha combinata una di troppo ed è stato cacciato di casa.

Resta ancora inedito l’episodio Paternità solo andata, che non sappiamo per quale motivo al momento non sarà trasmesso in Italia.

I Simpson sono attualmente in onda negli Stati Uniti con la stagione 33. Lo scorso marzo, la serie animata è stata rinnovata per altre due stagioni; e sarà quindi trasmessa fino al 2023, superando il numero record dei 750 episodi.

L’appuntamento con gli episodi natalizi de I Simpson è quindi fissato al 20 novembre su Italia1. Ecco il promo proposto da Mediaset: