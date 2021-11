Una serata imperdibile con I Simpson 32 su Italia1. Stasera, sabato 13 novembre andranno in onda gli ultimi cinque episodi della trentaduesima stagione della longeva serie animata creata da Matt Groening.

Come vi avevamo avvisato, dopo diversi cambi di programmazione, la famiglia più gialla d’America torna sul piccolo schermo con una maratona in prima serata. Il 30 ottobre, la rete Mediaset aveva trasmesso diversi speciali di Halloween, incluso l’episodio inedito de La Paura Fa Novanta, appartenente alla stagione 32.

Nello specifico, ecco gli appuntamenti che vedremo stasera:

Episodio 32×18 – Re degli Hamburger:

Il signor Burns vuole essere amato da tutti, per cui decide di mettere sul mercato degli hamburger vegani, in modo da evitare le emissioni di CO2.

Episodio 32×19 – Panico sulle strade di Springfield:

Episodio 32×20 – È pace tra Marge e Lisa:

I Simpson vanno in un negozio di magia, dove vengono letti loro i tarocchi: si scopre che dopo il liceo, Lisa entrerà in crisi e non vorrà piu’ andare al college.