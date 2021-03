I Simpson sono inarrestabili. La FOX ha annunciato il rinnovo della serie animata di Matt Groening per altre due stagioni, precisamente la 33 e la 34. La famiglia più gialla d’America andrà così in onda sulla rete americana almeno fino al 2023 – da noi, la serie è ferma alla stagione 31.

“È un vero piacere annunciare il rinnovo de I Simpson . Continuiamo a sperare che continueranno a realizzare una serie bella fino alla fine”, ha affermato Charlie Collier, CEO di Fox Entertainment.

La rete americana non è nuova ad annunciare doppi rinnovi per le sue serie animate. Similmente, anche I Griffin sono stati confermati fino al 2023 (con le stagioni 19 e 20) e Bob’s Burgers, vincitore di un Emmy, è stato annunciato per la dodicesima e la tredicesima stagione.

Il creatore e produttore esecutivo Matt Groening ha dichiarato: “Chiunque lavori ai Simpson è entusiasta di essere stato rinnovato ancora una volta, e ora ci stiamo programmando tante grandi sorprese. Homer perderà un capello, Milhouse avrà le lenti a contatto, e Bart celebrerà il suo decimo compleanno per la 33esima volta”, ha scherzato alla fine, riferendosi al fatto che i suoi personaggi non invecchiano mai.

Con il doppio rinnovo, I Simpson aggiungono un nuovo record: infatti supererà quota 750 episodi, diventando in assoluto la serie animata trasmessa in prima serata più longeva nella storia della televisione.

Il successo del prodotto, in onda dal 1989, dopo una partenza in sordina, è visibile anche in Italia. Di recente, la Mediaset ha dovuto interrompere Duncanville, serie animata che ha preso il posto de I Simpson nel primo pomeriggio di Italia1. In seguito alle proteste dei fan e al flop di ascolti, Mediaset si è vista costretta a ripristinare le disavventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie nella fascia oraria a loro dedicata.

Inoltre, per chi non ne ha mai abbastanza, le trenta stagioni de I Simpson sono disponibili sulla piattaforma Disney+. Insomma, la famiglia gialla è un successo televisivo destinato a non finire mai.