I Simpson introducono un nuovo personaggio e lo annunciano in occasione dei 35 anni della serie animata. Correva l’anno 1987 e la famiglia più gialla d’America debuttava sul piccolo schermo, facendo conoscere al mondo la loro satira e irriverenza, ma sempre al passo con i tempi.

Nel corso dei decenni e oltre trenta stagioni, I Simpson hanno perso diversi personaggi, e al tempo stesso ne hanno introdotti di nuovi per proseguire la narrazione. Stavolta non hanno fatto eccezioni.

Quando nel 2013 è venuta a mancare la doppiatrice Marcia Wallace, storica voce di Edna Caprapall, l’insegnante preferita di Bart, il creatore e disegnatore della serie Matt Groening, insieme al suo team, ha deciso di rimuovere anche il personaggio. Anni dopo quella storica decisione, lo spericolato Bart avrà una nuova insegnante da torturare.

Nell’episodio in onda il 24 aprile negli Stati Uniti farà la sua comparsa Rayshelle Peyton, la maestra di quarta elementare molto premurosa e altamente capace, doppiata dall’attrice Kerry Washington (Scandal). Bart riconosce la signora Peyton da qualche parte , “ha dei sentimenti complicati”, dice a EW la co-produttrice esecutiva Carolyn Omine, che ha scritto l’episodio. “Lei è davvero brava a capire di cosa hanno bisogno i bambini, ma non riesce davvero a capire quale sia il suo problema finché finalmente non ci vede chiaro”.

“Lei è una grande insegnante”, dice Kerry Washington a Entertainment Weekly. “Ma come tutti i migliori insegnanti, sa che i suoi studenti hanno tanto da insegnarle quanto lei ha da insegnare loro. E insegnare a Bart è un lavoro pieno di opportunità di crescita”.

Per Omine era arrivato il momento giusto di andare avanti dopo la morte di Marcia Wallace. Quando nel 2013 ha visto Kerry Washington al Saturday Night Live, la produttrice ha iniziato a pensare a lei come potenziale doppiatrice ne I Simpson. L’occasione, però, è arrivata solo nel 2020 quando la star de I Simpsons, Hank Azaria, ha annunciato che non avrebbe più doppiato personaggi di colore. A quel punto, Kerry Washington si è fatta avanti su Twitter: “Cari animatori in cerca di voci nere, io sono disponibile.”

Omine ha quindi raccontato: “Ho iniziato a pensare, ‘Forse potrebbe essere la nuova insegnante’. Ho parlato con il [produttore esecutivo] Matt Selman e abbiamo deciso di scrivere il personaggio pensando a lei”.

