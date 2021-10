I Simpson su Italia1 per una maratona in prima serata la vigilia di Halloween. Il 30 ottobre la rete Mediaset dedica una programmazione speciale alla notte più spaventosa dell’anno.

Come da tradizione, la famiglia più gialla d’America è la grande protagonista. Vi avevamo annunciato la messa in onda degli episodi de La Paura Fa Novanta, tra cui l’inedito della trentaduesima stagione, composto da 4 parti. Ecco nel dettaglio:

Elezioni 2020: durante il giorno delle elezioni, tutti votano per il prossimo presidente degli Stati Uniti, tranne Homer. Due mesi dopo, in occasione dell’Inauguration Day 2021, l’intera città di Springfield è nel caos, mentre Homer si rilassa beatamente.

Toy Gory: Bart viene incornato per vendetta dai suoi stessi giocattoli, per essere stati trattati così male.

Into the Homerverse: Homer, per errore, scambia una macchina della centrale nucleare per un distributore automatico: inserita la moneta si moltiplica in più versioni, diverse, di sé stesso.

Be Nine, Rewind: in occasione del nono compleanno, Lisa rimane bloccata in un loop temporale in cui muore ogni volta.

La maratona de I Simpson su Italia1 comincia a partire dalle 21.20 fino a notte inoltrata, quando andranno in onda nove episodi della serie horror La Paura Fa Novanta.

Come riportato, la stagione 32 è andata in onda con i primi nove episodi dal 27 settembre al 6 ottobre, poi è stata interrotta senza spiegazione. Al suo posto, la rete Mediaset ha iniziato a riproporre le solite repliche della serie animata. Dopo lo speciale di Halloween, I Simpson torneranno in onda su Italia1 con i nuovi episodi della stagione 32 il 6 novembre a un orario speciale, ossia in prima serata per una maratona di cinque episodi, dal 32×12 al 32×15 e poi il 32×17.

L’episodio 32×16 è anche il 700° della serie e al momento non andrà in onda in Italia. Restano inediti anche gli episodi natalizi 32×10 e 32×11, che forse saranno trasmessi durante le vacanze di Natale.