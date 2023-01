Fox ha annunciato il rinnovo de I Simpson per altre due stagioni. Il finale della stagione 34 sarà il 750esimo episodio. Con questo doppio rinnovo, per la stagione 35 e 36, porterà la serie animata dei record a superare il traguardo sbalorditivo degli 800 episodi.

Pur subendo un calo degli ascolti come la maggior parte dei programmi televisivi nel corso degli anni, I Simpson continua ad essere un prodotto di forza soprattutto tra la fascia 18-49 anni. E la serie animata non è solo la commedia più longeva o lo show animato più longevo, è anche la serie trasmessa in prima serata più longeva nella storia della TV.

“Ottocento episodi – nemmeno i Simpson avrebbero potuto prevederlo”, dice il produttore esecutivo Matt Selman a EW.

Questo rinnovo, che permette alla famiglia più gialla d’America di andare in onda fino al 2025, consente alla rete americana Fox di mantenere la sua slot animata in onda la domenica sera. L’acquisizione di 21st Century Fox da parte della Disney nel 2019 ha incluso la 20th Television, lo studio che produce I Simpson, e la società è focalizzata sulla crescita del suo streamer Disney+, dove ora sono disponibili tutte le stagioni de I Simpson.

Creato da Matt Groening e lanciato come una serie di cortometraggi nel 1987 durante il Tracey Ullman Show, I Simpson è diventato una serie in onda ogni settimana nel 1989. Nel corso della sua lunga programmazione ha vinto 35 Emmy Awards ed è arrivato sul grande schermo con I Simpson – Il Film del 2007, che ha incassato più di 530 milioni di dollari in tutto il mondo. I

Nel cast dei doppiatori originali, Dan Castellaneta, Julie Kavner, Yeardley Smith, Nancy Cartwright, Harry Shearer e Hank Azaria. Tante le guest star della stagione 34, tra cui: Anna Faris, Jane Kaczmarek, Jay Pharaoh, Megan Mullally, Drew Barrymore, Aubrey Plaza, Melissa McCarthy, Simu Liu e Natasha Lyonne.

