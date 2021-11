Volete scoprire come leggere i messaggi WhatsApp del tutto senza aprirli? Parliamo di un’app di messaggistica che consente di comunicare con altri utenti scambiandosi non solo parole, ma anche file di ogni genere, cosa bisogna fare però se si ha intenzione di leggere i messaggi ricevuti senza aprire l’app? Sappiamo come da tempo siano state introdotte le due spunte blu che evidenziano come un messaggio sia stato letto dall’altra persona.

Proviamo a leggere i messaggi WhatsApp del tutto senza aprirli

Dunque, non solo migliorie per i gruppi, come quelle riportate di recente, ma anche qualche trucco sulla lettura dei messaggi WhatsApp. Chi non vuole far sapere di aver letto il messaggio di solito disabilita questa funzione delle spunte blu, ma in automatico impedisce di poter usufruire della medesima funzione quando si scrive ad altri. Per poter evitare tutto ciò ci sono dei semplici trucchetti che consentono di poter leggere interamente i messaggi ricevuti senza aprire assolutamente l’app di WhatsApp, in questo modo non sussisterà più la problematica delle spunte blu.

Uno dei primi trucchi da adottare riguarda i widget. Questi sono presenti in qualsiasi tipo di applicazione e permettono di ospitare una piccola finestra informativa all’interno della schermata home del sistema operativo. Ad esempio l’app meteo visualizzerà le previsioni per i giorni in arrivo e la stessa cosa farà WhatsApp con le chat aggiornate più di recente.

Nel dettaglio, scorrere all’interno del widget di WhatsApp per Android e iOS consente di restare aggiornati su tutte le novità delle conversazioni più recenti ed ovviamente non invia notifiche di avvenuta lettura. Se poi si possiede un iPhone c’è un ulteriore trucco per leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza aprire l’applicazione e risulta essere un’alternativa ancora più semplice.

Qui però è importante che sia presente almeno una segnalazione nel centro notifiche, basterà toccarla dalla schermata di blocco o dallo stesso centro notifiche. Se si tiene premuto il dito sullo schermo, il sistema operativo apre una finestra con gli ultimi messaggi scambiati con il mittente. Chi ha Android può optare per la meno utilizzata cronologia delle notifiche. Si tratta di un servizio che archivia automaticamente tutte le notifiche visualizzate dal telefono nelle ore precedenti. Se si va all’interno delle impostazioni, basterà cercare nell’apposita barra la voce Cronologia delle notifiche.

Qui bisognerà scrivere WhatsApp e si otterrà una lista dove si possono espandere tutte le notifiche visualizzate ultimamente dall’app, comprese quelle relative ai messaggi ricevuti. Ecco quindi dei semplici trucchi per leggere i messaggi WhatsApp senza aprire l’app.