C’è una novità WhatsApp che farà molto piacere a chi ama la propria riservatezza nonostante la necessità di utilizzare WhatsApp. Gli sviluppatori hanno messo a disposizione una nuova versione beta del servizio per i dispositivi Android (siglata come Android 2.21.23.14) che introduce finalmente una funzione per selezionare esplicitamente chi non può vedere alcuni dettagli legati al proprio profilo.

Una lunga sperimentazione

Da tempo abbiamo annunciato il via ai test per la feature che mette ulteriormente in salvo la riservatezza dei propri dati. Nelle impostazioni del telefono, nella sezione Privacy, ora è stata introdotta dagli sviluppatori una nuova voce denominata “I miei contatti eccetto…” per le informazioni su ultimo accesso, foto del profilo e Informazioni dell’account. Tutte e 3 le novità erano comparse individualmente sugli update di test per Android 2.21.20.10, 2.21.21.2 e 2.21.21.8. Nel caso delle versioni appena menzionate, il settaggio era ancora in fase acerba. Ora, al contrario, la feature è praticamente definitiva, anche se non ancora disponibile per tutti.

A cosa serve l’ultima novità WhatsApp

Utilizzando la nuova funzione “I miei contatti eccetto…” nelle Impostazioni per la Privacy WhatsApp, gli utenti saranno in grado lasciare visibili alcune informazioni (come quella dell’ultimo accesso, la foto o altri dettagli) a tutte le persone presenti in rubrica ma con qualche esclusione. Utilizzando la specifica voce, una nuova schermata dell’app di messaggistica consentirà di scegliere di escludere dalla condivisione qualcuno di cui non abbiamo particolare stima e fiducia o semplicemente tutti coloro con i quali non c’è un reale rapporto confidenziale.

Come al solito, anche la corrente versione beta che introduce la novità WhatsApp verrà diffusa gradualmente tra i beta tester. Gli utenti semplici dovranno invece attendere che la sperimentazione finisca del tutto per poter iniziare ad usufruire della funzione. Come è logico che sia, l’aggiornamento specifico giungerà non solo per Android ma anche per iPhone, anche se con tempi ancora non noti.