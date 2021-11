Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito del possibile stop alla doppia utenza DAZN. Come riportiamo da giorni, tramite le indiscrezioni rese pubbliche da Il Sole 24 Ore, è probabile che la piattaforma non consenta di visualizzare i contenuti a due dispositivi contemporaneamente tramite un unico abbonamento, tranne nel caso in cui i suddetti device siano appoggiati alla medesima connessione WiFi. Una svolta che è stata accolta malissimo da tutti.

Tutte le ultime voci sullo stop della doppia utenza DAZN

Non è un caso che, anche sul nostro magazine, abbiamo indicato alcune informazioni per disdire l’abbonamento. Già, perché i rumors delle prime ore parlavano di stop alla doppia utenza DAZN già a partire dal mese di dicembre, Evidentemente i conti non tornano alla piattaforma e si è resa necessaria una decisione inaspettata, contro coloro che finora hanno condiviso il medesimo abbonamento. Già ieri mattina hanno preso piede voci di corridoio a proposito di un possibile slittamento a gennaio per l’entrata in vigore di questa “rimodulazione”.

Tuttavia, la tesi che al momento della nostra pubblicazione appare più forte, ci dice che il possibile stop alla doppia utenza DAZN possa arrivare solo a fine stagione. Probabilmente ad agosto, aggiungo io, in quanto avrebbe poco senso penalizzare gli utenti a giugno, quando i contenuti di interesse proposti dalla piattaforma tendono per forza di cose a calare. Se non altro perché la Serie A rappresenta il piatto forte del palinsesto. Questa la situazione allo stato attuale, fermo restando che qualche informazione extra sarà disponibile solo la prossima settimana.

L’incontro tra i vertici di DAZN ed esponenti del governo, infatti, dovrebbe tenersi martedì. Nel frattempo, prendiamo atto delle ultime voci che hanno investito il sempre più probabile stop alla doppia utenza DAZN, in riferimento a chi ha protestato contro il blocco dei due dispositivi connessi contemporaneamente tramite lo stesso account.