Non pochi italiani si stanno già chiedendo come disdire DAZN dopo la bomba lanciata nella giornata di ieri che prevedrebbe lo stop alla visione su due dispositivi contemporaneamente dello stesso contenuto sulla piattaforma di streaming. Per quanto non ancora ufficiale ma più che probabile, la notizia ha riscaldato gli animi e in molti si dicono già pronti a disattivare il loro abbonamento, come forma di protesta. L’importante modifica dovrebbe andare in vigore da dicembre, al più da gennaio 2022 ma si attendono le relative comunicazioni ufficiali ai clienti.

Come disdire DAZN in caso di abbonamento diretto

La maggior parte dell’utenza DAZN ha stipulato un abbonamento direttamente sul sito del servizio di streaming. L’operazione di disdetta è semplice ed immediata e segue i seguenti passaggi:

sulla home page di Dazn.it, selezionare dal menù in alto a destra “Il mio Account”;

inserire le credenziali di accesso;

nella sezione relativa all’abbonamento, cliccare su “Disdici Abbonamento”;

fornire la motivazione della disdetta e cliccare su “Conferma Disdetta.

Come disdire DAZN su TIM VISION

Dal sito dell’operatore, si legge che le offerte TV di TIM non prevedono vincoli e per questo motivo è possibile disdire l’abbonamento DAZN in qualsiasi momento, senza costi di disattivazione. Va però precisato che il ben noto pacchetto Calcio e Sport del vettore include anche Infinity ed Eurosport: dunque non è possibile provvedere alla cancellazione dei servizi presi singolarmente ma solo dell’intero bundle.

Come disdire dunque DAZN su TIM VISION? Ci sono più modalità: la prima è quella che passa attraverso il Servizio Clienti 187 (nel caso di offerta su linea fissa), ma anche accedendo all’area riservata MyTIM. Il percorso da seguire, una volta autenticati nel proprio profilo, è il seguente: Linea> TV e Servizi> TIM Vision Calcio e Sport> Gestisci> Modifica o disattiva > Disattiva. Per finire, la stessa operazione può essere eseguita anche attraverso un negozio TIM.