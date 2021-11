Arrivano in queste ore indiscrezioni rilevanti a proposito dell’abbonamento DAZN, soprattutto per coloro che hanno deciso di usufruire del servizio pensando di utilizzare due dispositivi contemporaneamente. Cerchiamo di fare ordine tra le informazioni raccolte fino a questo momento, provando a ricostruire “la bomba” di cui tutti parlano da un paio d’ore a questa parte. Già, perché finora si è parlato solo di questioni secondarie in merito alla piattaforma che ha acquisito per intero i diritti della Serie A da questa stagione, come osservato nei giorni scorsi.

Cosa sappiamo sull’abbonamento DAZN e sui due dispositivi da utilizzare contemporaneamente

Quali sono le indiscrezioni venute a galla fino a questo momento? Va detto che l’indiscrezione è frutto del lavoro condotto da Il Sole 24 Ore e che, almeno per ora, non siano ancora pervenute conferme ufficiali in merito. Sono citate fonti della testata non specificate, con l’abbonamento DAZN che rischierebbe di cambiare per tutti radicalmente a partire dal mese di dicembre. Secondo quanto è stato riportato, infatti, dal prossimo mese non sarà più possibile utilizzare due dispositivi contemporaneamente.

L’unica eccezione, sotto questo punto di vista, potrebbe essere determinata da device che sono appoggiati alla medesima connessione internet. Tradotto, questo vuol dire che con il WiFi di casa due dispositivi agganciati contemporaneamente a quella rete potranno continuare a riprodurre il contenuto DAZN. Tuttavia, la scelta strategia della piattaforma metterebbe praticamente la parola fine agli abbonamenti condivisi da due persone. Una mazzata per tanti italiani, che finora si sono fatti carico del solo 50% della quota mensile.

Inutile dire che questa potenziale decisione sull’abbonamento DAZN creerebbe tante polemiche se confermata, anche perché giunta a stagione in corso. Il Sole 24 Ore spiega che, al momento, lo staff abbia preferito non commentare le voci del giorno. Staremo a vedere se ci saranno annunci in merito nei prossimi giorni.